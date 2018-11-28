О поломке знали все: 180 пассажиров Boeing намеренно отправили на смерть

Ошибку в работе датчиков заметили во время предыдущего полета, однако пилот просто отключил неисправное оборудование. В результате никто не занялся устранением неполадок.

В Индонезии эксперты опубликовали предварительный доклад о крушении Boeing 737 авиакомпании Lion Air, которое произошло месяц назад у побережья острова Ява. Тогда погибли 189 человек.

Специалистам удалось детально восстановить ход событий перед падением самолета, передает "ТВ Центр". Все 13 минут в воздухе экипаж до последнего пытался вернуть контроль над лайнером.

Причиной крушения могла стать неправильная работа датчиков. Ошибку в работе систем заметили ещё во время предыдущего полёта, тогда пилот просто отключил неисправное оборудование. Однако перед новым отправлением эти неполадки не были устранены. Публикация итогового доклада ожидается в ближайшее время.