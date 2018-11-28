Малахова жестко накажут за мордобой в эфире

Народ все больше недоволен форматом передачи Андрея Махалова "Прямой эфир". Зрители устали от мордобоя на экране.

Депутат Госдумы Николай Земцов написал письмо руководству медиахолдинга ВГТРК Олегу Добродееву, в котором обратил внимание на "крайне низкий культурный и воспитательный уровень некоторых телевизионных передач". По его мнению, российское телевидение нуждается в переменах.

В частности, Земцова возмутил выпуск программы "Прямой эфир" от 12 ноября. Он был посвящен расставанию шоумена Гогена Солнцева с супругой Екатериной Терешкович, которая сделала пластическую операцию. Эфир закончился дракой: Терешкович набросилась на свою дочь, которую затем с травмами увезли на скорой в больницу.

Движение против подобного телевизионного формата началось еще в 2017 году, к нему уже присоединились ряд депутатов и известных артистов, в частности, Мария Шукшина, Алика Смехова и Василий Мищенко.

"Для меня является настоящей загадкой долгожительство программы "Прямой эфир" в ее нынешнем виде на главном государственном канале страны. Это шоу по сути сегодня выглядит как "Дом-2" для взрослых. Даже "Дом-2" теперь выходит в ночное время, а "Прямой эфир" все так же показывают в прайм-тайм. И это для меня является дикостью. Ругань и драки, теперь уже и до крови. До чего же мы дошли? Как стало возможно, что канал, который по логике должен являться визитной карточкой страны позволяет себе выпускать в эфир подобные шоу?" - возмутился в беседе с TVC.Ru член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадим Манукян.

"Отрадно, что движение против подобного формата, которое я невольно возглавил в начале 2017 года, сегодня набрало определенную силу и помимо миллионов недовольных телезрителей в нем теперь известные артисты", - отметил общественный деятель.

Эксперт отметил высокий профессионализм ведущего "Прямого эфира" Андрея Малахова и призвал его сменить формат передачи, в противном случае ее ждет крах.

"Меня всегда впечатлял его интеллектуальный уровень как ведущего, и именно это меня удручает больше всего. Хочется, чтобы недовольство его эфирами, он воспринял правильно. Если возможна смена формата без закрытия шоу это было бы тоже выходом, но если это невозможно, то мне кажется, что ему лучше вести только субботнее вечернее шоу. Хотя и там в последнее время порой случаются казусы. Призываю Андрея немного встряхнуться и как умного, образованного человека взвесить все "за" и "против". Сейчас еще можно изменить формат, завтра неизбежно придется закрывать шоу, так как критическая масса недовольства все равно перевесит чашу терпения", - заключил Вадим Манукян.