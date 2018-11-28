Средняя стоимость салата на семью из четырех человек – 325,3 рубля. В цене выросли все ингредиенты, кроме картофеля.

Салат оливье подорожал к новому году на 4% - стоимость порции на семью из четырех человек в 2018 году составляет 325,3 рубля против 311,83 рубля в 2017 году. Подорожали все составляющие салата, кроме картофеля.

Для определения индекса оливье берется следующий рецепт салата: 500 грамм картофеля, 200 грамм моркови, 100 грамм репчатого лука, 380 грамм зеленого горошка, 500 грамм консервированных огурцов, 4 штуки куриных яиц, 300 грамм вареной колбасы и 200 грамм майонеза, сообщает газета "Известия".

Стоимость селедки под шубой практически не изменилась – 153,1 рубля против 152,54 рубля в 2017 году. Однако к новому году салат может подорожать, так как поднимутся цены на овощи.