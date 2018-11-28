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Умирающее Солнце засыплет Землю наноалмазами

12:35
  • среда
  • 28 ноября 2018

После гибели Солнца Земля и другие планеты будут засыпаны кучами песка, наноалмазами и корундами, которые останутся от небесного светила.

После гибели Солнца Земля, Марс и остальные выжившие планеты Солнечной системы будут усыпаны песком, микроалмазами и корундами, считают астрофизики из Института поиска внеземных цивилизаций SETI в Маунтин-Вью (США).

Ученые выяснили, что примерно через пять миллиардов лет Солнце растратит все запасы водорода и начнет сжигать гелий, передает РИА Новости. Это разогреет Солнце до сверхвысоких температур из-за чего звезда поглотит Венеру и Меркурий, а Землю превратит в раскаленный шар.

Впоследствии Солнце избавится от внешних слоев газа и после серии мощных вспышек превратится в белый карлик. После взрыва небесного светила Земля и другие планеты окажутся засыпанными остатками Солнца в виде наноалмазов, пыли и корундов.

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