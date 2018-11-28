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В Москве появится 60 новых парковочных мест только для "местных"

12:33
  • среда
  • 28 ноября 2018

Почти 60 новых парковок для резидентов появится в Центральном административном округе Москвы.

Для резидентов Центрального административного округа Москвы в ближайшее время создадут почти 60 новых парковочных мест. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

"Более 200 присланных на специальный ящик resident@mos.ru заявок на организацию парковочных мест только для резидентов рассмотрели специалисты АМПП за последний месяц. Так, по большинству обращений в районах Басманный и Замоскворечье, Тверской, Пресня, Хамовники, Мещанский и Якиманка рассматривается возможность в ближайшее время создать порядка 60 мест", - сообщили TVC.RU в АМПП.

При этом жители просят дать разрешить им парковаться на улично-дорожной сети и жалуются на то, что даже с учетом существующего количества парковочных мест и тарифов на платную парковку, желающих оставить машину в центре слишком много.

"Проблемы с парковкой наблюдаются не только в будние дни, но и в выходные - особенно, в воскресенье, когда парковки бесплатные», - подчеркнули в АМПП.

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