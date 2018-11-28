Московские ТЦ и вокзал эвакуировали из-за угрозы взрыва

Неизвестный сообщил о минировании 12 торговых центров и Киевского вокзала в Москве, эвакуированы несколько тысяч человек.

Массовая эвакуация в Москве коснулась уже четырех тысяч человек. По последним данным, неизвестные "заминировали" 12 торговых центров и один вокзал.

Из-за анонимных звонков посетители и сотрудники покинули такие ТЦ, как: "Город", "Горбушкин двор", Вива", "Атриум", "Звездочка", "Цветной", "Электроника на Пресне", "Звезда", "Капитолий", "Гагаринский", "Мегаполис" и "Хорошо".

Кроме того, телефонный терроризм повлиял и на работу Киевского вокзала в столице, сообщает РИА Новости. Все здания в ближайшее время проверят кинологи.

Аналогично людей массово эвакуировали из ТЦ и вокзалов осенью 2017 года. Тогда анонимы "заминировали" тысячи зданий по всей России. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.