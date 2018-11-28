Торговые точки в метро отметят звездами

Специальные наклейки будут давать за чистоту, оформление и отзывы покупателей.

Торговые киоски, работающие на территории Московского метрополитена, будут отмечать специальными наклейками со звездами. Перед этим все точки тщательно проверят.

Как сообщает "МИР24" со ссылкой на сайт мэра Москвы, важными критериями оценки киосков станет и соответствие установленным требованиям, в том числе по чистоте, оригинальности оформления, наличии систем лояльности и обратной связи для пассажиров.

Для того, чтобы получить три звезды, необходимо набрать не менее 31 балла из 36 максимально возможных. Оценки будут действовать в течение месяца. Если при повторной проверке комиссия найдет нарушения, прошлые результаты аннулируют.