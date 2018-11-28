Как живет "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина

Ставшая женой малазийского короля "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина была простой девушкой из Ростова-на-Дону, а на конкурс красоты пришла "за компанию".

Стали известны подробности личной жизни 25-летней российской модели Оксаны Воеводиной, которая 22 ноября вышла замуж за 49-летнего малазийского короля Мухаммада V.

Известно, что девушку на самом деле зовут Ксения Дягелева, в 17 лет она переехала в Москву из Ростова-на-Дону. Воеводина закончила магистратуру факультета бизнеса в РЭУ имени Плеханова, после учебы уехала за границу, где устроилась на работу модели.

В 2015 году на конкурс "Мисс Москва" 22-летняя Воеводина пришла за компанию с подругой, а в итоге выиграла конкурс, пишет Piter.TV.

Как и где познакомилась Воеводина с малазийским королем, неизвестно. Ее жених уже был в браке, но пара разошлась в 2008 году, детей у них нет. По данным СМИ, перед свадьбой Воеводина приняла ислам и получила имя Рихана.

Свадьба Оксаны и Мухаммада состоялась 22 ноября в подмосковной Барвихе. Невеста надела пышное европейское свадебное платье, а жених - традиционный малазийский костюм. Застолье было безалкогольным, вся еда - халяльной.

Торжество проходило в условиях строжайшей секретности, однако несколько фотографий все равно смогли просочиться в Сеть. Никаких комментариев ни молодожены, ни гости торжества не дают. Тем не менее, "Московскому комсомольцу" удалось выяснить, что отец Оксаны знает зятя около полутора лет и одобряет брак дочери.

Воеводина не станет королевой после свадьбы, поскольку этот титул может получить только уроженка Малайзии. Кроме того, король в этой стране имеет номинальный статус, страной руководят премьер-министр и правительство. Но жизнь монарха тяжело назвать скромной – на своей родине Мухаммад V имеет репутацию чрезмерно расточительного человека.