Начальника МЧС задержали за махинации

Чиновник злоупотреблял своими полномочиями при исполнении госконтрактов.

Начальника МЧС по Саратовской области Игоря Качева задержали за злоупотребление должностными полномочиями. Претензии правоохранительных органов касаются махинаций при исполнении госконтрактов.

Чиновника задержали в его кабинете. Он и двое его подчиненных позже были доставлены на допрос. Официально обвинений в отношении Качева еще не выдвинуто, однако известно, что речь идет о коррупции.

В пресс-службе саратовского главка МЧС агентству РИА Новости сообщили, что Качева задержали в рамках мероприятий по пресечению коррупции. Факт злоупотребления полномочиями по госконтрактам подтвердился в ходе совместных проверок управления собственной безопасности МЧС и управления ФСБ по Саратовской области.

Первыми о задержании начальника саратовского МЧС, который руководит этим ведомством более пяти лет, сообщили СМИ. После этого информацию подтвердил депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко.