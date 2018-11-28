Порошенко ввел военное положение в 10 областях

Особый порядок действует в соседствующих с Россией регионах Украины

Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения в 10 областях Украины. Особый порядок касается Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Херсонской областей, а также внутренних вод в Азово-Керченской акватории.

Согласно конституции, на указанных территориях теперь действует комендантский час. Объявляется всеобщая принудительная мобилизация. За её ходом, включая проверку вооружений и передислокацию частей, следят специально созданные штабы обороны. Частное имущество может быть изъято в пользу армии. Также под запретом проведение митингов и забастовок. Это же правило распространяется и на народные голосования.

Военное положение будет действовать всего месяц — до 26 декабря, пишет Газета.ru.

Решение о введении военного положения принято после конфликта в Черном море. 25 ноября три украинских корабля пытались незамеченными подойти к Керченскому проливу и пройти через него. Российские пограничники были вынуждены применить оружие, чтобы остановить суда. Задержаны 24 украинских моряка.