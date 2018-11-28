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Ягудин влез в скандал Медведевой и Загитовой

13:46
  • среда
  • 28 ноября 2018

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин резко отреагировал на слова своей коллеги Натальи Бестемьяновой о фигуристках Евгении Медведевой и Алине Загитовой.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин раскритиковал фигуристку Наталью Бестемьянову за высказывание о спортсменках Евгении Медведевой и Алине Загитовой.

Бестемьянова выразила мнение, что тренер Этери Тутберидзе не стала бы заниматься с Загитовой, если бы Евгения Медведева не ушла к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

"Беспредел! Как о таком можно вообще думать, не то что говорить! Дайте девочкам спокойно жить и тренироваться", - цитирует Ягудина "Газета.Ru".

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