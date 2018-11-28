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Эрдоган позвонил Путину после провокации Киева в Керченском проливе

13:45
  • среда
  • 28 ноября 2018

Обеспокоенность турецкого лидера вызвал опасный инцидент в Черном море, который устроил киевский режим.

Вопросы безопасности в Черноморском регионе и другие актуальные темы мировой повестки обсудили в среду по телефону Владимир Путин и Реджеп Эрдоган.

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны. Особое внимание главы государств уделили ситуации в Сирии. Президенты приняли решение активизировать совместные усилия борьбе с террористическими группировками, а также отметили необходимость продвижения межсирийского диалога.

"В контексте спровоцированного киевскими властями опасного инцидента в районе Керченского пролива состоялся обмен мнениями по вопросам стабильности и безопасности в Черноморском регионе", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

В воскресенье два украинских броне-катера и буксир подошли к российским территориальным водам. В воскресенье, несмотря на многократные предупреждения со стороны пограничников, украинцы дважды предприняли попытку прорваться в Азовское море. Суда были задержаны нашими пограничниками и доставлены в Керчь.

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