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Путин признал темпы роста экономики недостаточными

14:45
  • среда
  • 28 ноября 2018

Российские власти окажут поддержку компаниям, вкладывающим средства в инфраструктуру, пообещал президент.

Будущее отечественной экономики - улучшение инвестиционного климата, а также развитие деловых связей - обсуждают в среду в Москве на форуме "Россия зовет". В работе пленарной сессии принимает участие Владимир Путин, сообщает "ТВ Центр".

Тональность беседы задана в самой теме встречи - "Создавать партнёрства. Устранять разногласия". К диалогу приглашены около двух тысяч экспертов, в том числе руководители ведущих зарубежных фондов и компаний - более чем из 60 стран. И, как отметил президент, Россия высоко ценит такой интерес. Несмотря на попытки внешнего давления, ситуация в нашей экономике развивается. Об этом говорит и рост ВВП - только за текущий период – на 1,5%. И низкий уровень таких ключевых параметров, как инфляция и безработица.

"Очевидно, что нынешние темпы экономического роста недостаточны для кардинального повышения уровня жизни наших граждан, мы об этом говорим и понимаем это. Для того, чтобы поменять ситуацию, выстраиваем целую программу развития. Базу, прочную основу для такой динамики должно обеспечить решение структурных вопросов. Мы сконцентрируем огромные ресурсы и окажем всю необходимую поддержку частным компаниям для развития инфраструктуры. Автомобильные и железные дороги, морские и речные порты, авиасообщение, энергетика, связь – по всем этим направлениям мы планируем кратно, именно кратно нарастить усилия, повысить связанность страны удобными, безопасными коммуникациями", - сказал Владимир Путин.

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