Собянин присвоил статус промкомплекса НИИ авиационных материалов

Мэр Москвы рассказал о системной поддержке инновационных производств и столичной промышленности.

Мэр Москвы Сергей Собянин присвоил статус промышленного комплекса Всероссийскому научно-исследовательскому институту авиационных материалов. В среду глава города посетил предприятие и пообщался с коллективом.

Собянин отметил, что здесь работают уникальные специалисты, а также применяются технологии, без которых, в авиационной промышленности просто не обойтись. Растёт и зарплата сотрудников, как уточнил Собянин, она одна из высоких в Москве. Несколько специалистов получили награды и благодарности от мэра, передает "ТВ Центр".

"Москва всегда помогала в развитие высокотехнологичных предприятий и будет помогать. Мы обязательно предоставим вашему предприятию статус промкомплекса, это дополнительные льготы по налогам, налогу на имущество, на землю, на прибыль, это такие серьезные льготы. И конечно будем помогать с развитием инфраструктуры!, - заявил Собянин.

