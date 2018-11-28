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В Кремле отреагировали на угрозу Трампа отменить встречу с Путиным

14:04
  • среда
  • 28 ноября 2018

Москва продолжает подготовку к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, несмотря на сообщения о возможной отмене переговоров.

Подготовка к встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа продолжается, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Подготовка продолжается, встреча согласована. Какой-либо иной информации от американских визави мы не имеем. График у президента на пятницу и субботу (30 ноября и 1 декабря – прим. ред.) расписан по минутам", - цитирует ТАСС спикера Кремля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине может не состояться из-за инцидента в Керченском проливе. Окончательное решение американский лидер примет после того, как получит отчет команды по национальной безопасности.

Саммит G20 пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.

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