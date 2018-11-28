Украинские моряки шокированы своим задержанием

В Симферополе избирают меру пресечения ещё девяти украинцам с задержанных в Керченском проливе судов. Дела 15 военнослужащих рассмотрели накануне. Мужчины арестованы на два месяца. Обвинения в незаконном пересечении российской границы им уже предъявлены. И теперь морякам грозит по шесть лет лишения свободы.

Киевский районный суд продолжает рассмотрение дел украинских моряков. В среду определяют меру пресечения для командиров задержанных экипажей и сотрудников СБУ, координировавших все провокационные действия. По закону им должны избрать меру пресечения в течение трех суток, которые истекают в среду вечером, передает "ТВ Центр".

Накануне в Крыму на два месяца арестовали 15 украинских моряков. Решение по 12 военнослужащим принял Киевский районный суд Симферополя. Еще трое раненых, среди которых был еще один сотрудник СБУ, узнали избранную для них меру пресечения в больнице Керчи. Моряков подозревают в незаконном пересечении государственной границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Единственное предусмотренное наказание по этой статье - лишение свободы сроком на шесть лет.

"Я переговорила со всеми ещё раз, повторяю, это младший командный состав. Мое восприятие, ребята просто обескуражены, они в шоке, что сложилась такая ситуация и что их судят", - сказала уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина.

На борту задержанного катера сотрудники ФСБ обнаружили рукописный конспект. По сути это шпаргалка для капитана как правильно оформлять разрешение для прохода через Керченский пролив. Но соблюдать эти правила никто не собирался. На катере "Никополь" обнаружены четкие инструкции. Они прописаны в "Контрольном листе готовности". Задача осуществить переход из Одессы в Бердянск "скрытным порядком".

"Выход из Одессы совершить по отдельному распоряжению. Переход совершить скрытно вне береговых и морских районов наблюдения Черноморского флота России и береговой охраны ФСБ", - говорится в инструкциях.

В субботу два украинских бронекатера и буксир подошли к российским территориальным водам. В воскресенье, несмотря на многократные предупреждения со стороны пограничников, украинцы дважды предпринимали попытку прорваться в Азов. Нарушители действовали агрессивно, корабельные орудия направляли в сторону пограничников.

Вечером все три судна были задержаны и доставлены в Керчь. На кораблях был найден серьезный арсенал оружия: гранатомёты, пулеметы разных калибров, автоматы, ножи и пистолеты, почти сотня ручных гранат. Помимо этого еще более семисот осколочно-фугасных снарядов для корабельных пушек. Несмотря на такую угрозу, российская береговая охрана сделала лишь один выстрел. Судя по фотографии, попадание снаряда не вызвало пожара на борту "Бердянска". Края входного отверстия не опалены. По словам экспертов, пограничники, скорее всего, стреляли обычной болванкой. Но и этого хватило, чтобы прошить броню новейших украинских катеров. Видимо, опять на военных сэкономили, шутят в Киеве.

Никита Васильев, Станислав Ильин, Максим Володин, "ТВ Центр", Симферополь, Республика Крым.