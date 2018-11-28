ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украинские моряки шокированы своим задержанием

15:01
  • среда
  • 28 ноября 2018

В Симферополе избирают меру пресечения ещё девяти украинцам с задержанных в Керченском проливе судов. Дела 15 военнослужащих рассмотрели накануне. Мужчины арестованы на два месяца. Обвинения в незаконном пересечении российской границы им уже предъявлены. И теперь морякам грозит по шесть лет лишения свободы.

Киевский районный суд продолжает рассмотрение дел украинских моряков. В среду определяют меру пресечения для командиров задержанных экипажей и сотрудников СБУ, координировавших все провокационные действия. По закону им должны избрать меру пресечения в течение трех суток, которые истекают в среду вечером, передает "ТВ Центр".
Родные молятся за арестованных Россией моряков

Накануне в Крыму на два месяца арестовали 15 украинских моряков. Решение по 12 военнослужащим принял Киевский районный суд Симферополя. Еще трое раненых, среди которых был еще один сотрудник СБУ, узнали избранную для них меру пресечения в больнице Керчи. Моряков подозревают в незаконном пересечении государственной границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Единственное предусмотренное наказание по этой статье - лишение свободы сроком на шесть лет.

"Я переговорила со всеми ещё раз, повторяю, это младший командный состав. Мое восприятие, ребята просто обескуражены, они в шоке, что сложилась такая ситуация и что их судят", - сказала уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина.

На борту задержанного катера сотрудники ФСБ обнаружили рукописный конспект. По сути это шпаргалка для капитана как правильно оформлять разрешение для прохода через Керченский пролив. Но соблюдать эти правила никто не собирался. На катере "Никополь" обнаружены четкие инструкции. Они прописаны в "Контрольном листе готовности". Задача осуществить переход из Одессы в Бердянск "скрытным порядком".

"Выход из Одессы совершить по отдельному распоряжению. Переход совершить скрытно вне береговых и морских районов наблюдения Черноморского флота России и береговой охраны ФСБ", - говорится в инструкциях.

В субботу два украинских бронекатера и буксир подошли к российским территориальным водам. В воскресенье, несмотря на многократные предупреждения со стороны пограничников, украинцы дважды предпринимали попытку прорваться в Азов. Нарушители действовали агрессивно, корабельные орудия направляли в сторону пограничников.

Вечером все три судна были задержаны и доставлены в Керчь. На кораблях был найден серьезный арсенал оружия: гранатомёты, пулеметы разных калибров, автоматы, ножи и пистолеты, почти сотня ручных гранат. Помимо этого еще более семисот осколочно-фугасных снарядов для корабельных пушек. Несмотря на такую угрозу, российская береговая охрана сделала лишь один выстрел. Судя по фотографии, попадание снаряда не вызвало пожара на борту "Бердянска". Края входного отверстия не опалены. По словам экспертов, пограничники, скорее всего, стреляли обычной болванкой. Но и этого хватило, чтобы прошить броню новейших украинских катеров. Видимо, опять на военных сэкономили, шутят в Киеве.

Никита Васильев, Станислав Ильин, Максим Володин, "ТВ Центр", Симферополь, Республика Крым.

Читайте также:
Новости по теме
Один из задержанных моряков с кораблей ВМС Украины
Один из задержанных моряков с кораблей ВМС Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение