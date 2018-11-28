Пилоты упавшего Boeing 13 минут боролись за жизнь пассажиров

В Индонезии эксперты опубликовали предварительный доклад о крушении Boeing 737 авиакомпании Lion Air, которое произошло месяц назад у побережья острова Ява. Тогда погибли 189 человек. Специалистам удалось детально восстановить ход событий перед падением самолета.

Это были 13 минут борьбы за жизнь. Как следует из данных, полученных с бортовых самописцев, экипаж практически с момента взлета понял, что с лайнером происходит что-то неладное. Он, что называется, "клевал носом". Пилоты пытались снова и снова стабилизировать полет. Экипаж не менее 20 раз выводил машину из пике, но в итоге окончательно утратил контроль над самолётом, и он рухнул в море недалеко от острова Ява. О предварительных итогах расследования сообщает "ТВ Центр".

"29 октября вскоре после взлёта пилоты испытали проблемы с данными о высоте и скорости, которые наблюдались, и ранее из-за ошибочных показаний датчика. Информация с регистратора полетных данных также ясно показывает, что, как и в предыдущем рейсе, на самолёте наблюдалась автоматическое опускание носа. В ответ на это экипаж неоднократно поднимал его вверх. Это повторялось весь полёт", - говорится в докладе экспертов.

После исследования параметрического бортового самописца стало ясно, что на Boeing были неисправны датчики скорости и высоты полета. Неверные данные от них заставляли бортовой компьютер выдавать ложные команды системам управления. Причем этот дефект встречается у многих экземпляров новейшего Boeing 737 MAX 8. В начале ноября, признав проблему, производитель разослал в авиакомпании соответствующие рекомендации. Но, как выясняется, многое зависит и от самих перевозчиков. В частности, с упавшим самолётом Lion Air проблемы были изначально, но на них закрывали глаза.

"С этим бортом было зафиксировано шесть инцидентов. Однако только четыре из них происходили один за другим. Во время двух рейсов проблем не было. Нам необходимо выяснить, почему это происходило. В частности, во время полета, который предшествовал катастрофе, экипаж тоже столкнулся с проблемами, но, несмотря на рекомендации, продолжил рейс", - сказал глава отделения по воздушным инцидентам Национального комитета по безопасности транспорта Индонезии Нуркахио Утомо.

Бюджетная малазийская авиакомпания Lion Air давно и прочно занимает самые низкие места в рейтингах безопасности полетов. Инциденты с ее лайнерами неоднократно случались и ранее. Катастрофа 29 октября унесла жизни 189 человек.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".