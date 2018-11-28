Украинский комик возглавит войну против России

Комику Владимиру Зеленскому прочат победу на президентских выборах на Украине.

Место Петра Порошенко может занять комик Владимир Зеленский. Один из лидеров президентских рейтингов, именно он уже в 2019 году может стать главнокомандующим Украины и возглавить войну против России.

Перспективы Зеленского на предстоящих выборах обсудил с TVC.RU член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадим Манукян.

Эксперт уверен, что пока нынешний президент страны Петр Порошенко "накачивает" украинцев виртуальной войной с Россией, его "невеселый" рейтинг стремительно падает, а конкуренты набирают очки.

"Еще недавно Юлия Владимировна (Тимошенко) считала себя королевой положения и уже хотела водрузить корону на голову, но здесь внезапно на горизонте появился комик Зеленский, который решил у нее в последний момент эту корону украсть", - объяснил появление комика в президентской гонке на Украине Манукян.

Известно, что проект Зеленского спонсирует украинский олигарх Игорь Коломойский. Таким образом, выдвижение "народного президента" на замену непопулярному Порошенко тщательно готовили.

"Снял несколько лет назад фильм, в котором предстал в качестве "народного президента", где расстреливал Верховную Раду, материл нынешнее правительство, словом, занимался кинопопулизмом. Похоже, что Петр Алексеевич именно ему отдаст свои державу, корону и скипетр", - уверен Манукян.

Член экспертного совета при Госдуме считает, что именно артист Зеленский повелет свой народ на "священную войну против России".

"А что, забавно, комик-главнокомандующий! Только жаль украинский народ. Он за эти почти уже пять лет очень устал от этих клоунов. А тут еще самые недовольные регионы Украины посадили на военное положение", - комментирует последние события эксперт.

В среду в десяти областях Украины вступил в силу режим военного положения. Особый порядок касается соседствующих с Россией регионов. И хотя продолжительность военного положения пока месяц, а глава Верховной Рады уже подписал постановление о президентских выборах 31 марта - выгода властей от режима, считают эксперты, очевидна. Помимо табу на массовые акции, жёсткий контроль, вплоть до закрытия, устанавливается над СМИ.