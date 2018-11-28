Московские ТЦ "минируют" из-за границы

Звонки от неизвестных лиц, которые сообщили о "минировании" ряда ТЦ в Москве, идут из-за границы.

Анонимные звонки о "минировании" крупных московских торговых центров поступают из-за границы.

На данный момент специалисты выясняют, откуда именно идут эти звонки, пишет РИА Новости.

Ранее неизвестный сообщил о минировании 15 торговых центров и Киевского вокзала в Москве. Эвакуированы более пяти тысяч человек. Половину объектов уже проверили кинологи.

Аналогичная массовая эвакуация произошла осенью 2017 года. Тогда анонимы "заминировали" тысячи зданий по всей России. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.