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Московские ТЦ "минируют" из-за границы

14:26
  • среда
  • 28 ноября 2018

Звонки от неизвестных лиц, которые сообщили о "минировании" ряда ТЦ в Москве, идут из-за границы.

Анонимные звонки о "минировании" крупных московских торговых центров поступают из-за границы.

На данный момент специалисты выясняют, откуда именно идут эти звонки, пишет РИА Новости. 

Ранее неизвестный сообщил о минировании 15 торговых центров и Киевского вокзала в Москве. Эвакуированы более пяти тысяч человек. Половину объектов уже проверили кинологи.  

Аналогичная массовая эвакуация произошла осенью 2017 года. Тогда анонимы "заминировали" тысячи зданий по всей России. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

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