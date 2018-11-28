Ожоговой центр больницы им. Сперанского отмечает 50-летие

Врачи клиники ежедневно спасают жизни маленьких пациентов.

Ожоговый центр больницы имени Сперанского отмечает 50-летие. За полвека здесь спасли жизнь и здоровье тысячам маленьких пациентов. Лечиться в столичную клинику приезжают со всей страны, а на помощь врачам пришли современные технологии.

На теле полуторагодовалой девочки множество ожогов. Раньше таких пациентов готовили к операции почти месяц. Благодаря современным технологиям хирурги могут проводить пластику уже через несколько дней после травмы, передает "ТВ Центр". Вместо скальпеля — вода. Под большим давлением струя жидкости рассекает и удаляет омертвевшие ткани.

"Здесь кровоточивость минимальна, что очень важно для детей, особенно первых трех лет жизни. Если поражена кожа и подкожно-жировая клетчатка и мышцы, используем электрические ножи, позволяющие быстро удалять мертвые ткани", - объясняет руководитель ожогового центра ДГКБ №9 им. Г. Н. Сперанского Людмила Будкевич.

Уже через неделю все заживет и девочку выпишут домой. Однако в больнице Сперанского таких пациентов продолжают наблюдать до 18 лет. Ведь после подобных травм часто образуются рубцы, которые не растут вместе с телом и стягивают кожу. Даниил Поповиченко несколько лет назад получил ожоги 3 и 4 степени, когда вылил в горящий костер жидкость для розжига. Перенёс пять операций, с тех пор регулярно проходит реабилитацию. С помощью такого аппарата под действием тока глубоко под кожу вводится лекарство, которое помогает размягчить рубец, сделать его более эластичным и менее заметным.

Больше половины пациентов центра - дети до трёх лет. Сюда приезжают со всей страны. Трёхлетняя Халимат из Махачкалы два года назад опрокинула на себя электрический чайник и обожгла руки и ноги. Рубцы мешали девочке полноценно развиваться – помочь ей смогли только здесь.

Врачи напоминают: кожа маленького ребёнка значительно тоньше, чем у взрослого. Глубокие ожоги может причинить даже не кипяток, а просто горячая жидкость.

"Чай, кофе, молоко, суп - маленькие дети подходят к столу,проливают на себя, это типичная ситуация, с которой мы сталкиваемся по несколько раз ежедневно", - говорит главный врач ДГКБ №9 им. Г. Н. Сперанского Анатолий Корсунский.

3-4 операции в день. В реанимации самых тяжёлых пациентов помещают на воздушную подушку, чтобы они не чувствовали боли. С детьми работают реабилитологи и психологи. Уже полвека здесь спасают детские судьбы, и, конечно, как и везде, главное – не технологии, а люди. Хороших ожоговых хирургов не так много, утверждают в центре и потому особое внимание уделяют обучению своих специалистов.

Полина Кастрицкая, Дина Самохина, Денис Кузнецов, ТВ Центр.