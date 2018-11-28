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"Стреляют себе чуть выше ноги": Путин пошутил об отказе от доллара

14:52
  • среда
  • 28 ноября 2018

Россия должна работать над собственной независимостью, тем не менее страна не ставит перед собой цель уйти от доллара, это "доллар уходит от России".

Инициаторы отхода от доллара вредят, прежде всего, себе, об этом сообщил президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме ВТБ-Капитал "Россия зовет".

"Те, кто уводит доллар от России, стреляют себе уже не в ногу, а чуть выше", - отметил глава государства.

Путин объяснил, что решение отхода от доллара провоцирует многие экономики мира найти альтернативные резервные валюты и создать независимые от доллара системы расчета. Россия не собирается полностью отказываться от использования американской валюты, но доллар сам теряет активы. Это, по мнению российского лидера, результат санкционной политики.

Как сообщает "Интерфакс", Россия уже провела сделку с Турцией на поставку ЗРК С-400 не в долларах. И так будет по любому виду товаров, подчеркнул Путин.

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