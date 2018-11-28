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На лечение Элины Мурашкиной собрали почти 1,8 млн рублей

15:13
  • среда
  • 28 ноября 2018

Благодаря помощи зрителей у 15-летняя девушка появилась надежда на то, что она снова сможет ходить.

Почти 1,8 миллиона рублей удалось собрать всего за один день благодаря зрителям нашего канала на лечение 15-летней Элины Мурашкиной. Накануне мы рассказали, что девушке срочно нужна помощь.

Элина страдает остеосаркомой, сообщает "ТВ Центр". Прошла несколько курсов химиотерапии, теперь ей предстоит сложнейшая операция. Чтобы девушка снова смогла ходить, поражённый участок заменят современным эндопротезом. Стоит он почти 700 тысяч рублей, таких денег у родителей Элины нет. 

Поскольку удалось собрать больше, чем требовалось, Фонд "Подари жизнь" сможет помочь и другим детям.

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Элина Мурашкина
Элина Мурашкина
Элина Мурашкина
Элина Мурашкина
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