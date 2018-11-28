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Престарелая жена Макрона взбудоражила народ голыми коленками

14:32
  • среда
  • 28 ноября 2018

Супруга президента Франции выбрала для официального мероприятия сексуальное мини.

Брижит Макрон удивила поклонников новым нарядом. На официальном приеме в Елисейском дворце жена президента показала стройные ноги.

Прием был организован по случаю встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и его супругой Кармен. Встречали гостей Эммануэль и Брижит Макрон.

65-летняя первая леди Франции выбрала для мероприятия лавандовое твидовое платье с карманами-обманками и темно-синие классические лодочки на шпильке. Наряд оголял коленки Бриджит, подчеркивая ее стройные ноги.

Однако, как пишут "Дни.ру", специалисты не оценили выборе жены Макрона. По мнению экспертов, в первую очередь Бриджит промахнулась с аксессуарами - синий кожаный браслет в комплекте с элегантным и сдержанным нарядом смотрелся не совсем уместно.

 

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Бриджитт Макрон
Бриджитт Макрон
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