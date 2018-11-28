Путин рассказал, кто мешает наладить отношения с США

Владимир Путин считает, что нужно найти точки соприкосновения с Дональдом Трампом. По мнению президента России, его американский коллега настроен на позитивную работу, чего нельзя сказать об элите США.

Владимир Путин, выступая на форуме "Россия зовет!", прокомментировал отношения с американским лидером Дональдом Трампом. По словам президента России, "насколько он чувствует", Трамп настроен в целом позитивно, однако дальнейшие шаги и поиск точек соприкосновения в большей степени зависят от Вашингтона.

"Надо найти точки соприкосновения, общий консенсус внутри самих США, который настроил бы всю американскую элиту на такую работу со своими партнерами", - добавил президент России.

Путин также выразил надежду, что в Аргентине состоятся его переговоры с Трампом, передает "Интерфакс". Ранее президент США заявил, что его встреча с российским коллегой на саммите G20 может не состояться из-за инцидента в Керченском проливе.

Отношения России и США в последнее время переживают не лучшие времена. Российская сторона неоднократно заявляла, что готова к конструктивному диалогу, однако ждет ответных шагов от Вашингтона.