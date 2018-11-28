Путин с улыбкой рассказал о России без него

Президент попросил не спешить с рассуждениями о его уходе из политики.

Владимир Путин пока не собирается покидать пост президента. Об этом глава государства сам заявил на форуме "Россия зовет".

Как сообщает TVC.RU, журналист из Бостона спросил президента, как будет выглядеть Россия на следующий день после ухода Путина с политической сцены. "Куда вы так спешите? Я пока никуда не собираюсь", - ответил глава государства, вызвав в зале громкий смех.

Однако, подумав немного, Путин серьезно заметил, что Россия и сейчас чувствует себя уверенно и самодостаточно.