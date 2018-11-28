"Игра на обострение": Путин вывел Порошенко на чистую воду

Российский лидер напомнил о рейтинге президента Украины и напомнил, что у него есть шансы не пройти во второй тур выборов.

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал инцидент в Керченском проливе. По его мнению, произошедшее является провокацией властей Украины.

"Что касается инцидента на Черном море: это провокация, безусловно, которая организована действующей властью, в том числе президентом действующим в преддверии президентских выборов на Украине в марте следующего года", - сказал глава государства, выступая на инвестфоруме ВТБ Капитал "Россия зовет!".

Путин отметил, что рейтинг действующего президента Украины "находится где-то на пятой строчке", и теперь у него есть шансы даже не пройти во второй тур. Порошенко пришлось пойти на такой шаг, чтобы обострить ситуацию и создать серьезные препятствия для его конкурентов, считает российский лидер.

Глава государства напомнил, что в сентябре 2018 года такой же караван военных кораблей прошел под Керченским мостом. В тот раз они полностью исполнили договоренности и требования, сообщив, в каком составе идут и куда направляются, передает ТАСС.

"Мы им предоставили лоцмана и спокойно провели их в пункт назначения в Азовском море", - сказал президент России.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. В тот день два украинских бронекатера и буксир подошли к российским территориальным водам. Российская сторона многократно предупреждала корабли ВМС Украины о необходимости исполнить все договоренности и требования для прохода в Азовское море через пролив. Однако украинцы дважды попытались прорваться. Кроме того, украинские корабли расчехлили артиллерийские установки и направили их на российские суда. В итоге нарушители были задержаны нашими пограничниками и доставлены в Керчь.

Как рассказали в ФСБ, выяснилось, что украинским кораблям ставилась прямая задача скрытно пройти через Керченский пролив.

После этого Киев назвал действия России агрессией. Президент Украины Петр Порошенко объявил о введении в ряде регионов страны военного положения. Это решение он объяснил тем, что страна находится под угрозой полномасштабной войны с Россией.