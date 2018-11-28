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Очнулся среди трупов: душераздирающий рассказ выжившего в авиакатастрофе

15:47
  • среда
  • 28 ноября 2018

Два года назад в Колумбии разбился самолет с бразильскими футболистами, погиб 71 человек, шестеро выжили.

Выжившие в авиакатастрофе в Колумбии рассказали о той страшной трагедии, которая произошла 29 ноября 2016 года.

8 августа 2017 года весь мир облетела фотография выжившего защитника "Шапекоэнсе" Алана Рушела, где он меняется футболками с Лионелем Месси. Футболист получил перелом шейки бедра и несколько переломов черепа.

"Объяснить, почему я выжил в авиакатастрофе, может только Бог. Он дал мне второй шанс", - приводит слова Рушела телеканал "360".

В катастрофе выжили вратарь клуба вратарь Жаксон Фолман, потерявший часть ноги, и радиокомментатор Рафаэль Хензель.

"Я очнулся через семь часов в каком-то кусте. Рядом два трупа - в креслах с застегнутыми ремнями. Меня спас мой ангел-хранитель. Спас дважды, потому что я заметил свет, закричал и спасатели, которые уже заканчивали первый осмотр этой горы, меня услышали", - рассказал Хензель.

29 ноября 2016 года в Колумбии разбился самолет, в котором летели спортсмены бразильской футбольной команды "Шапекоэнсе". На борту находились 77 человек, шести удалось выжить. Причина аварии – самолету не хватило топлива.

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