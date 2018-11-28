Опубликовано видео из зала суда с задержанными в Керчи украинцами

В Симферополе в среду суд продолжает арестовывать граждан Украины, которые устроили провокацию в Керченском проливе.

Суд в Симферополе в среду продолжает избирать меру пресечения украинцам, обвиняемым в незаконном пересечении российской госграницы. TVC.RU публикует видео корреспондента телеканала "ТВ Центр" Никиты Васильева из зала суда, где рассматривается дело одного из них.

Ранее в среду суд арестовал до 25 января сотрудника СБУ Андрея Драча, который был в числе задержанных в районе Керченского пролива моряков.

Всего по уголовному делу проходят 24 подозреваемых, 12 из них заключили под стражу накануне на два месяца. Еще троих моряков - тех, что получили легкие ранения в результате инцидента - вечером арестовал Керченский суд.

В Киеве отказываются признавать, что провокация в Керченском проливе была спланирована, однако СБУ ранее подтвердила, что на борту задержанных кораблей были сотрудники контрразведки. Офицеры украинской спецслужбы выполняли служебные задачи по контрразведывательному обеспечению подразделения ВМС Украины.

Инцидент с украинскими кораблями в среду впервые прокомментировал президент России Владимир Путин. По его мнению, произошедшее является провокацией властей Украины.