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И смех и грех: Захарова высмеяла вызов посла России в Эстонии

16:11
  • среда
  • 28 ноября 2018

Глава МИД России Мария Захарова иронично ответила на вызов российского посла в Таллине Александра Петрова в МИД Эстонии.

В российском внешнеполитическом ведомстве отреагировали на вызов российского посла в эстонский МИД и требование незамедлительно освободить задержанные в Керченском проливе корабли ВМФ Украины.

"Видимо, эстонские дипломаты пока не в курсе, что у их страны нет выхода к Чёрному морю и корабли тоже не их", - написала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова, иронично добавив, что "в целом вклад Таллина в урегулирование международных проблем мало заметен".

По ее мнению, МИД Эстонии точно с таким же успехом мог вызвать к себе французского посла в связи с погромами в Париже или американского посла в связи с использованием дочери президента США Дональда Трампа личной почты в официальных целях.

В воскресенье два украинских корабля подошли к российским территориальным водам и предприняли попытку прорваться в Азовское море. Российские пограничники задержали суда.

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Мария Захарова
Мария Захарова
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