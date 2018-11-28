В звонках об угрозах взрыва московских ТЦ нашли украинский след

Все сообщения оказались ложными и, вероятно, сделанными из хулиганских побуждений

В правоохранительных органах рассказали, из какой страны были сделаны звонки с угрозами взрывов в московских торговых центрах. Сообщения приходили в службу безопасности ТЦ.

"Все телефонные звонки были сделаны с номера телефона, который зарегистрирован на Украине", - сказал источник в правоохранительных органах.

Ни одно из этих сообщений не подтвердилось, сообщает ТАСС. Об этом стало известно после проверки всех торговых центров.

"По предварительным данным, мотивом этой атаки стали хулиганские действия. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности хулиганов", - сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что анонимные звонки о "минировании" крупных московских ТЦ поступают из-за границы. Неизвестный начал сообщать о минировании в среду в 11:30 по московскому времени. Он рассказал об угрозе взрыва в 15 столичных торговых центрах, а также на Киевском вокзале. Эвакуированы более пяти тысяч человек.

Предыдущая волна ложных минирований прошла по России с сентября по декабрь 2017 года. Кроме Москвы в списке "пострадавших" городов оказались Калининград, Пермь, Челябинск, Омск, Южно-Сахалинск, Владивосток, Магадан и другие.