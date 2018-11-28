Простят и поедание младенцев: Путин о безнаказанности Киева

Президент России считает, что такая политика ни к чему хорошему не приведет.

Президент России Владимир Путин прокомментировал действия киевских властей, которые "с успехом продают антироссийские настроения". Об этом он сказал, выступая на инвестфоруме ВТБ Капитал "Россия зовет!", сообщает TVC.ru.

"У них ничего другого уже не осталось, нечего продавать. Такое впечатление, что чего они не сделают, им все сходит с рук. Если они потребуют сегодня младенцев на завтрак, им, наверное, подадут и младенцев. А что же, скажут: "они хотят кушать, с этим ничего не поделаешь", - подчеркнул президент.

При этом глава государства назвал такую политику очень близорукой. По его словам, она ни к чему хорошему не приведет, так как, "расслабляет сегодняшнее украинское руководство".

Ранее Путин прокомментировал инцидент в Керченском проливе, который, по его мнению, оказался провокацией властей Украины. Он считает, что она организована президентом страны Петром Порошенко в преддверии выборов в этой стране, которые пройдут в марте следующего года. Он напомнил, что рейтинг действующего президента "находится где-то на пятой строчке", и у него есть шансы даже не пройти во второй тур.

До этого власти Украины неоднократно заявляли о роли России в ряде спорных инцидентов. В частности, украинская сторона неоднократно обвиняла российскую в кибератаках на сайты президента страны, МВД и других государственных учреждений.

Сам Порошенко 8 октября обвинил Россию в намерении сорвать выборы на Украине. Он считает, что "вмешательство" будет происходить через дезинформацию и кибератаки.

Также украинские власти пытались влиять на отношение мирового сообщества к России. Так, в ноябре глава МВД Украины Арсен Аваков пригрозил Интерполу бойкотом, если его возглавит россиянин Александр Прокопчук. В результате новым главой организации стал южнокореец Ким Чон Ян.