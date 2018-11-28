В военном городке под Владимиром взорвался газ

Под завалами взрыва в жилом доме во Владимирской области могут находиться люди.

Во Владимирской области в двухэтажном жилом доме прогремел взрыв. Инцидент произошел в поселке Барсово Киржачского района. Жертвой ЧП стал один человек. Еще двое, по предварительным данным, находятся под завалами. На месте происшествия работают спасатели.

Как рассказал глава администрации района Михаил Горин, все жильцы поврежденного дома размещены в гостинице, передает ТАСС. Он также сообщил, что трое пострадавших доставлены в больницу.

В пресс-службе Западного военного округа сообщили, что инцидент произошел на территории военного городка.