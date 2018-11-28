Москва представила мегапроекты в сфере образования на саммите в ОАЭ

Участники саммита похвалили российскую столицу за успешное внедрение инновационной системы в образовании

Москва представила достижения системы образования за последние восемь лет на Всемирном саммите AQDAR, который проходил в Абу-Даби.

Как сообщили TVC.RU в пресс-службе мэрии, в рамках саммита представлены мегапроекты столичной системы образования. "Мы рады делиться опытом в сфере образования со странами-участниками. Ранее наши арабские коллеги были гостями московского международного форума "Город образования", и они так были впечатлены уровнем московского образования, что пригласили нас с ответным визитом в Абу-Даби", - рассказал Павел Кузьмин.

По его словам, двум городам есть чем поделиться и к чему стремиться. В ОАЭ при этом отметили, что восемь лет – это короткий срок, за который Москве удалось внедрить инновационную систему в образовании. В частности, успешно реализован проект "Московская электронная школа".