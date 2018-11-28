Лавров заявил о признании Западом вины Киева в Керченском конфликте

Глава МИД России рассказал об уставших от киевского режима странах Евросоюза

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал инцидент в Керченском проливе и объяснил, зачем Киеву была необходима такая провокация. По его словам, Запад признал вину Киева в данном инциденте, о чем говорят призывы к снижению эскалации в Керченском проливе со стороны ряда европейских стран.

"Эти призывы, в том числе к Украине, являются однозначным подтверждением вины Киева за произошедшее. Если была бы хоть малейшая возможность, как говорят в народе, "отмазать" киевские власти, то призывов к Украине со стороны наших западных коллег вообще не было бы. А был бы только призыв к Российской Федерации", - сказал Лавров.

При этом он считает, что произошедшее связано с решением внутриполитических проблем украинских властей на фоне катастрофического рейтинга президента страны Петра Порошенко, сообщает "Интерфакс".

"Цель этого действа, конечно же, заключалась в том, чтобы не дать Западу забыть про Украину, потому что от этого режима, от этих властей точно устали в Европе, по меньшей мере. И заодно стремление решить внутриполитические проблемы", - сказал российский министр по итогам переговоров со швейцарским коллегой Игнацио Кассисом.

Однако ситуацию, по словам главы МИД России накаляет призыв Госдепартамента США к европейским странам не ослаблять санкции в отношении Москвы из-за произошедшего 25 ноября. Лавров считает, что это отражает стремление Вашингтона потакать всем действиям Киева и даже подстрекать его на провокационные действия.

"Это прискорбно. Слишком много фактов накапливается, которые говорят о том, что в Вашингтоне и некоторых других европейских столицах готовы выполнять любой каприз киевского режима", - приводит его слова ТАСС.

Ранее о безнаказанности Киева сказал президент России Владимир Путин. Так он прокомментировал действия киевских властей, которые "с успехом продают антироссийские настроения". Российский лидер отметил, что если украинские власти потребуют "сегодня младенцев на завтрак, им, наверное, подадут и младенцев". Президент России считает, что эта политика не приведет ни к чему хорошему.

Путин прокомментировал и инцидент в Керченском проливе, который, он также назвал провокацией Киева. Российский лидер считает, что произошедшее выгодно президенту страны Петру Порошенко в преддверии выборов. Он напомнил, что рейтинг действующего украинского лидера "находится где-то на пятой строчке", и у него есть шансы даже не пройти во второй тур.

После инцидента в Керченском проливе, Порошенко подписал указ о введении военного положения в 10 областях Украины. Он объяснил это решение тем, что страна якобы находится под угрозой полномасштабной войны с Россией.

25 ноября три украинских корабля попытались незамеченными подойти к Керченскому проливу и пройти через него в Азовское море. Российские пограничники были вынуждены применить оружие, чтобы остановить суда. Задержаны 24 украинских моряка. Позднее ФСБ выяснило, что украинским кораблям ставилась прямая задача скрытно пройти через Керченский пролив.