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Арестованы все участники украинской провокации в Керченском проливе

17:47
  • среда
  • 28 ноября 2018

Во вторник были приняты решения об аресте 15 из 24 украинцев.

В Симферополе арестованы все украинские моряки с задержанных в Керченском проливе судов. В среду на два месяца были отправлены под стражу последние девять граждан Украины.

В частности, арестованы командир бронекатера "Никополь" Богдан Небылица, командир буксира "Яны Капу" Олег Мельничук и сотрудник СБУ Андрей Драч, передает "Интерфакс".

Накануне Киевский райсуд Симферополя рассмотрел дела 15 украинских военнослужащих. Еще трое раненых, среди которых был еще один сотрудник СБУ, узнали избранную для них меру пресечения в больнице Керчи.

Провокация в Керченском проливе произошла 25 ноября. В тот день два украинских бронекатера и буксир подошли к российским территориальным водам и пытались прорваться в Азовское море. Российские пограничники задержали суда.

Инцидент в среду впервые прокомментировал президент России Владимир Путин.

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