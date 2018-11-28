Путин и Трамп определились с датой встречи

Президенты России и США в Буэнос-Айресе поговорят с глазу на глаз. Сколько продлится встреча — решат сами лидеры

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Буэнос-Айресе запланирована на 1 декабря, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Перед переговорами с американским коллегой президент позавтракает с Ангелой Меркель.

Эти переговоры в одинаковом смысле важны обеим сторонам, подчеркнул Юрий Ушаков. Планируется, что Путин и Трамп сперва побеседуют с глазу на глаз, затем к ним присоединяться делегации обеих стран. Сколько продлится встреча - будут решать сами президенты, пишет ТАСС.

По словам Ушакова, российская сторона предложила коллегам обсудить три группы вопросов, в том числе касающиеся обеспечения стратегической стабильности в контексте желания США выйти из ДРСМД. Кроме того, будут обсуждаться отношения Москвы и Вашингтона и попытки вывести их из тупика.

Никаких заявлений для прессы Путин и Трамп делать не собираются. При этом Юрий Ушаков не исключил, что какое-то сообщение для прессы все же будет опубликовано.