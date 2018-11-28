ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сотрудник ФБР США проследил за задержанием россиянина в Таиланде

18:28
  • среда
  • 28 ноября 2018

Ситуацией занялся заведующий консульским отделом российского посольства в королевстве Владимир Пронин

В аэропорту острова Пхукет а Таиланде задержали гражданина России Антона Богданова. Мужчина 1985 года рождения, прилетевший на отдых с женой, проведет ближайшее время не на пляже, а в полицейском управлении Бангкока.

Как рассказал заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин, суть обвинения неизвестна. Для выяснения обстоятельств дипломат навестит задержанного.

По словам Пронина, в ходе задержания за происходящим следил сотрудник ФБР. Согласно рапорту, россиянин был задержан именно по запросу США об экстрадиции, сообщает ТАСС.

Ранее на территории Таиланда неоднократно задерживали граждан России. В основном их обвиняли в незаконной перевозке наркотических средств.

Одним из самых громких задержаний на территории королевства стал арест Виктора Бута в марте 2008 года. После экстрадиции в США, Федеральный суд Нью-Йорка в 2012-м приговорил бизнесмена к 25 годам тюрьмы. Его признали виновным, в частности, в намерении продать партию вооружения колумбийской группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", включенной в США в список террористических.

Между тем, официальный представитель МИД России Мария Захарова и ряд других российских дипломатов заявляли об охоте на наших граждан по всему миру, которую устроили США. Одной из жертв такой охоты, как сказал посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, стала Мария Бутина. Она была задержана 15 июля.

Главное сегодня
Аэропорт Пхукета
Аэропорт Пхукета
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение