Сотрудник ФБР США проследил за задержанием россиянина в Таиланде

Ситуацией занялся заведующий консульским отделом российского посольства в королевстве Владимир Пронин

В аэропорту острова Пхукет а Таиланде задержали гражданина России Антона Богданова. Мужчина 1985 года рождения, прилетевший на отдых с женой, проведет ближайшее время не на пляже, а в полицейском управлении Бангкока.

Как рассказал заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин, суть обвинения неизвестна. Для выяснения обстоятельств дипломат навестит задержанного.

По словам Пронина, в ходе задержания за происходящим следил сотрудник ФБР. Согласно рапорту, россиянин был задержан именно по запросу США об экстрадиции, сообщает ТАСС.

Ранее на территории Таиланда неоднократно задерживали граждан России. В основном их обвиняли в незаконной перевозке наркотических средств.

Одним из самых громких задержаний на территории королевства стал арест Виктора Бута в марте 2008 года. После экстрадиции в США, Федеральный суд Нью-Йорка в 2012-м приговорил бизнесмена к 25 годам тюрьмы. Его признали виновным, в частности, в намерении продать партию вооружения колумбийской группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", включенной в США в список террористических.

Между тем, официальный представитель МИД России Мария Захарова и ряд других российских дипломатов заявляли об охоте на наших граждан по всему миру, которую устроили США. Одной из жертв такой охоты, как сказал посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, стала Мария Бутина. Она была задержана 15 июля.