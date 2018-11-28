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Украинцам рассказали, как уберечь "корову и машину" от людей в форме

18:53
  • среда
  • 28 ноября 2018

Власти Украины дали совет гражданам, как сберечь свое имущество после введения военного положения.

В украинском Генштабе рассказали, что делать гражданам страны, если люди в форме будут чинить самоуправство после введения военного положения в стране. Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Родион Тимошенко дал совет: для таких случаев существует полиция.

"Если кто-то в камуфляже пришел забирать корову или машину - есть полиция. Обращайтесь в полицию - таких негодяев надо просто арестовывать и дальше разбираться", - приводит его слова портал "112.ua".

18 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения в 10 областях Украины. Особый порядок касается Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Херсонской областей, а также внутренних вод в Азово-Керченской акватории.

Провокация в Керченском проливе произошла 25 ноября. Тогда несколько украинских кораблей подобрались к российским территориальным водам и пытались прорваться в Азовское море, однако были задержаны.

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