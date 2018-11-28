"Контрольный выстрел": военное положение обрушит ВВП Украины

Военное положение неизбежно приведет к падению ВВП Украины, снижению уровня зарплат и социальному кризису.

С третьей попытки введён в действие закон о военном положении на Украине. Парламентская газета только в среду опубликовала окончательный вариант документа. С этого момента закон считается вступившим в силу. Не дожидаясь формальностей, Минобороны Украины уже создало Центр координации - на случай наземного вторжения России.

Инцидент в Керченском проливе явно не тянул на то, чтобы вводить военное положение. Масштаб не тот. Продавить депутатов, может, и получилось. Но вот народ вряд ли поверил. Здесь была нужна угроза посерьезней. И Порошенко, не придумав ничего лучше, вновь заговорил о подготовке к вторжению российской армии и даже полномасштабной войне, передает "ТВ Центр".

"Количество танков и подразделений, которые были передислоцированы к нашей границе, причем по всей длине, кардинально возросло. Позиция относительно возможных учений - никак это увеличение не оправдывают. И поэтому я хочу, чтобы никто не думал, что это игрушки. Страна находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией", - заявил Порошенко.

Вообще-то, если верить Порошенко, Украина с Россией воюет последние четыре года. Да и вторгались мы уже не раз. Но вот до этого военное положение Киев почему-то не вводил. А тут вдруг решился. Причем, аккурат перед стартом избирательной компании, по итогам которой Порошенко вряд ли бы остался президентом. Но такой выгодный пост, он, разумеется, терять не хочет.

"Порошенко за прошлый год заработал в 11 раз больше, чем за предыдущий. Этот человек - олигарх, который зарабатывает гораздо больше, чем другие олигархи. И лично для него эта ситуация очень выгодна. Поэтому он хочет продлить ее как можно дольше. В идеале получить второй президентский срок, после которого хоть потоп", - рассуждает политолог Руслан Осташко.

И тут, как говорится, все методы хороши. Пусть они даже вредят стране. На это сейчас указывают многие на Украине. Вот и лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук не остался в стороне, обрисовав последствия.

"Военное положение, введенное в этих наиболее развитых индустриальных регионах Украины, – это "контрольный выстрел" в экономику нашей страны, уничтожение остатков ее привлекательности и предсказуемости в глазах инвесторов. Принятое решение неизбежно ведет к падению ВВП Украины, снижению уровня зарплат в этих областях, провоцирует инфраструктурный и социальный кризис", - сказал он.

Но для самого Порошенко это отличная возможность поднять свой рейтинг. Пресса сейчас будет вновь рисовать из него президента защитника. СБУ зачистит противников. Ведь не зря же военное положение вводится в тех областях, где сильны протестные настроения. И, кстати, располагается, множество храмов канонической православной церкви, которую сейчас пытаются заместить раскольниками.

И всё это под прикрытием вашингтонских кураторов, которые всеми силами пытаются еще и сорвать встречу Путина и Трампа. А заодно и продавить введение против России дополнительных санкций.

"США заняли решительную позицию по поддержке Украины, мы бы хотели, чтобы другие страны также делали больше", - сообщила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.

Этот намек был явно адресован Парижу и Берлину. Но там, судя по всему, эти призывы проигнорировали, а провокацию, устроенную Украиной, не оценили. На заседании комитета по политике и безопасности в Брюсселе и Германия, и Франция, сообщает немецкая пресса, высказались против введения новых санкций против России.

Пока же ситуацию Киев пытается накалить. В том числе и внутри страны, вновь заявляя о готовящемся вторжении. В Мариуполе, например, уже вовсю готовятся его отражать. На берегу Азовского моря копают окопы, привлекая для этого даже детей.

Александр Панюшкин, Дмитрий Поляков, "ТВ Центр".