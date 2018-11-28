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Собянин рассказал о системной поддержке столичной промышленности

20:04
  • среда
  • 28 ноября 2018

Мэр Москвы посетил научно-исследовательский институт авиационных материалов.

Всероссийскому институту авиационных материалов присвоен  новый статус. Предприятие стало промышленным комплексом и теперь сможет получать льготы на прибыль. Об этом в среду заявил Сергей Собянин, во время посещения ВИАМа. Мэр отметил, что в институте работают уникальные специалисты. Они применяют новейшие технологии, без которых в авиационно-космической отрасли не обойтись.

Проявляющиеся на экране слои увидеть в реальности человеческий глаз не способен – настолько они тонкие. Тем удивительнее, ведь 3D-принтер печатает не маленькую деталь, а металлический теплообменник весом около 80 килограммов. Он станет частью двигателя новой ракеты-носителя "Ангара-5", передает "ТВ Центр".

"Деталь по традиционной технологии делается за 6 месяцев. Сейчас же мы это делаем фактически за 7 дней. Плюс, обработка. Меньше месяца, то есть в 6 раз повышение производительности", - рассказал начальник лаборатории аддитивного производства ВИАМ Павел Мазалов.  

Для этой технологии – она называется "аддитивной" - вообще нет геометрических ограничений. Лазер позволяет убирать все лишнее. И детали при сохранении прочности и надежности получаются легче обычных на 20 процентов. Для веса самолетов и ракет – огромная экономия.

Материал, из которого изготавливаются детали на 3D-принтере, получается в тигельной установке. Это только ее вершина. На самом деле, она уходит вниз на два этажа. При температуре до 1700 градусов металл здесь плавится, а затем распыляется газом. На выходе - порошок. Крупицы по размеру напоминают сахарную пудру.

Научно-исследовательский институт авиационных материалов в среду посетил Сергей Собянин. Мэру столицы показали самые современные и уникальные образцы, в том числе первый в России газотурбинный двигатель, изготовленный компьютером.

За 86 лет работы института сотрудники разработали почти все материалы, применяемые в отечественной авиатехнике. А сегодня продукция используется в энергетике и машиностроении, на транспорте, в строительстве и медицине.

"Реальность превзошла мои ожидания. Здесь действительно собраны уникальные технологии, уникальные специалисты, технологии сегодняшнего и завтрашнего дня, без которых, я думаю, нашей авиационной промышленности просто не обойтись. И очень хорошо, что от профильных направлений вы начали двигаться в сторону энергетики - это тоже очень важное направление. Очень важно, что вы не останавливаетесь, а развиваетесь - вкладываете деньги в развитие", - отметил Собянин.

В планах института – возвести новый корпус. Сергей Собянин пообещал предоставить высокотехнологичному предприятию статус промышленного комплекса. А это дополнительные финансовые льготы, которые позволят создать рабочие места – сейчас в ВИАМе трудятся около 1600 специалистов. Кроме того, городские власти развивают инфраструктуру вокруг завода.

"Знаете, что не так давно ввели станцию МЦК "Соколиная гора", чуть более чем в километре от вашего предприятия. Построена также Северо-Восточная хорда, которая рядом проходит. И будем благоустраивать территорию вокруг заводов, потому что вокруг них среда не очень комфортная. Дал поручение, в следующем году будут благоустроены подходы к станциям и остановкам общественного пассажирского транспорта, чтобы вам было комфортнее ходить", - указал Собянин.

Лучшим специалистам мэр Москвы присвоил почетное звание и вручил благодарности. Сергей Собянин отметил, что сотрудники ВИАМ работают не только на благо Москвы, но и всей страны.

Егор Киселёв, Михаил Федоров, Андрей Булычёв, "ТВ Центр".

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