"Задача - не отчитываться на бумаге": Путин о расходах на нацпроекты

Владимир Путин потребовал жестче контролировать расходование средств на национальные проекты в регионах.

Вложения в российскую экономику должны быть привлекательными для бизнеса, потому что они являются самыми надежными. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Главной темой обсуждения было привлечение частных инвестиций в национальные проекты, передает "ТВ Центр". По словам президента, без них вряд ли можно добиться решения задач, стоящих перед страной. Для этого, подчеркнул глава государства, необходимо усилить работу по поддержке бизнеса, по снятию лишних и ненужных административных барьеров.

Владимир Путин напомнил, что на реализацию майских указов и национальных проектов из госбюджета выделяются беспрецедентно большие средства. Основной объём работы должен быть выполнен на местах, в регионах страны. Поэтому сейчас главная задача — наладить строгий контроль за тем, чтобы эти деньги были эффективно потрачены.

"Ещё раз это повторю, наша задача – не освоить эти деньги, не отчитаться на бумаге, а повысить уровень жизни граждан Российской Федерации, придать новый импульс развитию экономики страны. Надеюсь, что те механизмы, о которых мы говорили, будут отработаны. Губернаторы в ходе работы сделали соответствующие предложения. Коллеги, имею в виду вице-премьеров, об этом знают, мы обобщим все эти предложения. Прошу в самые короткие сроки их проанализировать и использовать при создании этого механизма совместной работы, о котором я сказал в самом начале", - заявил Путин.

