Напавшего на колледж в Керчи подростка тайно кремировали

Его мать опасается жить в своей квартире, так как ее адрес всем известен.

Тело Владислава Рослякова, который 17 октября устроил вооруженное нападение на политехнический колледж в Керчи, похоронили под чужой фамилией. Это произошло около двух недель назад. Подростка было решено кремировать.

Как рассказал источник в правоохранительных органах, гонениям подверглась мать Рослякова. После трагедии она попала в больницу, где пролежала месяц. На работу она вышла сразу после выписки. В свою квартиру Галина Рослякова приходила, чтобы выбросить все вещи сына. Но жить там она отказывается, так как считает это место небезопасным из-за того, что ее адрес всем известен.

Сейчас она проживает на съемной квартире и ведет затворнический образ жизни. Соседка Галины рассказала, что со второго адреса ее выгнали соседи, потому что – боятся, сообщает сайт телеканала "360".

Однако не все отвернулись от Галины Росляковой из-за поступка ее сына. Сразу после трагедии некоторые начали сбор средств на похороны студента. Всего для женщины собрали 101 тысячу рублей.

Также они написали Галине письмо. В нем активисты назвали подростка "жертвой жизненных обстоятельств". Женщине они пожелали не опускать руки и терпеливо нести этот "тяжелый крест".

Ранее сообщалось, что тело Рослякова якобы отказываются хоронить. Причиной СМИ называли тот факт, что следственные действия до сих пор продолжаются.

Студент политехнического колледжа в Керчи 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в своем учебном заведении. В результате погибли 20 человек, в том числе 15 студентов и пять работников колледжа. Более 50 человек пострадали.

Сам Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.