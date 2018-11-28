Жена выгнала Петра Павленского

Женщина написала в соцсетях, что ей все надоело.

Скандальный художник-акционист Петр Павленский и его гражданская жена Оксана Шалыгина расстались. Об этом женщина сообщила в своем Facebook.

"Все. Петра я выгнала, потому что мне все это надоело", - написала она.

Петр Павленский находится во Франции, где он получил политическое убежище. В октябре 2017 года он устроил акцию у здания Банка Франции - облил окна горючим, а затем поджег их. В сентябре 2018 года суд постановил выпустить его из-под стражи, однако страну ему покидать запретили.