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Жена выгнала Петра Павленского

20:31
  • среда
  • 28 ноября 2018

Женщина написала в соцсетях, что ей все надоело.

Скандальный художник-акционист Петр Павленский и его гражданская жена Оксана Шалыгина расстались. Об этом женщина сообщила в своем Facebook.

"Все. Петра я выгнала, потому что мне все это надоело", - написала она.

Петр Павленский находится во Франции, где он получил политическое убежище.  В октябре 2017 года он устроил акцию у здания Банка Франции - облил окна горючим, а затем поджег их. В сентябре 2018 года суд постановил выпустить его из-под стражи, однако страну ему покидать запретили.

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