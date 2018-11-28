ИГ решило спровоцировать удары коалиции США по войскам Сирии

Командование российской группировки войск в САР организовало мониторинг обстановки в провинции Дейр-эз-Зор, чтобы сразу выявить угрозу отравления мирных жителей.

Боевики запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" организовали в больнице сирийского населенного пункта Эль-Кишма производство самодельных мин, которые впоследствии они начинят боевыми отравляющими веществами. Об этом сообщает TVC.ru со ссылкой на Минобороны России.

"Изготовленные химические боеприпасы предназначены для обстрела позиций курдских сирийских демократических сил (СДС), ведущих при поддержке США боевые действия против террористов в районе населенного пункта Хаджин, провинция Дейр-эз-Зор", - отметили в министерстве.

Боевики ИГ должны совершить обстрел с направления, где расположены близлежащие сирийские проправительственные формирования. Таким образом они намерены спровоцировать по ним массированные удары авиации США.

Химическими веществами мины наполняют прибывшие в Сирию 11 террористов. Они прошли соответствующую подготовку за рубежом.

В связи с этим командование российской группировки войск в Сирии организовало мониторинг обстановки в провинции Дейр-эз-Зор.

"Для своевременного выявления угрозы отравления мирных жителей химическими веществами в провинцию в Дейр-эз-Зор будет направлен мобильный комплекс радиационной, химической и биологической разведки с российскими специалистами", - подчеркнули в Минобороны.

Ранее Минобороны отмечало, что провокацию с химоружием в Сирии готовят члены "Белых касок". Также отмечалось, что еще одну акцию с использованием отравляющих веществ в Идлибской зоне деэскалации готовят боевики для обвинения Вооруженных Сил Сирии.