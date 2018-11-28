Лайме Вайкуле требуют памятник в Крыму

Певица сама не может приехать на полуостров, поэтому россияне и нашли необычный выход из ситуации.

Первым о памятнике Вайкуле заговорил журналист Артур Гаспарян. По его словам, артистка заслуживает быть увековеченной на Красной площади в Москве. Однако член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадим Манукян не согласен с журналистом.

"А зачем Лайме памятник на Красной площади? Она же жива, надеюсь, что и здорова. Живым обычно памятники не ставят", - заявил в беседе с TVC.Ru общественный деятель.

При этом Манукян согласен, что Лайма Вайкуле знаковая фигура в современной российской культуре и стоит отдать ей дань уважения. Памятник артистке потребовали соорудить в Крыму.

"С другой стороны, если уж в России ее непременно где-то нужно увековечить, то лучше это сделать в Крыму. Предлагаю ей поставить памятник в Ялте, где-нибудь ближе к городской набережной. Ну вы просто представьте, она ведь больше никогда не сможет поехать на полуостров, потому что санкции в отношении Крыма никто отменять не собирается и он остается навечно российским. Она же говорила, что на остров ей нельзя, а так хоть памятник будет крымчанам о ней напоминать", - отметил общественный деятель.

Напомним, ранее Лайма Вайкуле твердо заявила, что не поедет в Крым ни за какой гонорар. Она добавила, что для европейцев посещение российского полуострова якобы под запретом. Высказывание звезды вызвало большой общественный резонанс. Сама же Лайма убеждена, что журналисты "раздули ситуацию". Более того, Вайкуле заявила, что не намерена оправдываться за свои слова.