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Провокации Киева, санкции и доллар: что обсудил Путин на форуме "Россия зовет!"

22:11
  • среда
  • 28 ноября 2018

Российский президент принял участие в панельной дискуссии форума "Россия зовет!", где ответил на вопросы гостей мероприятия.

Об экономическом развитии, уходящем долларе, санкциях и провокациях киевских властей. На эти и многие другие важные темы высказался Владимир Путин, выступая на инвестфоруме "Россия зовет!". Он стартовал в среду в Москве и собрал более двух тысяч экспертов и представителей бизнеса со всей планеты.

Инвестиционный форум "Россия зовет!" - мероприятие вроде бы экономическое. Но, как показывает практика, тенденции на рынках зависят не только от экономики. Бизнес, намеревающийся прийти со своим капиталом, обращает внимание как на внутреннюю ситуацию в стране, так и на обстановку вокруг нее. И большая часть вопросов, заданных Владимиру Путину иностранными инвесторами, касалась не сколько нашей  экономики, ее стабильности, сколько внешних факторов, которые могут на нее повлиять. В частности, очередной виток антироссийской истерии на фоне нарушения украинскими кораблями нашей морской границы. Киев вводит военное положение и просит запад ввести против Москвы очередные санкции. Владимир Путин впервые прокомментировал инцидент в Керченском проливе.

"Это провокация, безусловно,  которая организована действующей властью, в том числе президентом действующим в преддверии президентских выборов на Украине в марте следующего года. Рейтинг действующего президента находится, по-моему, где-то на пятой строчке. Есть шансы не войти даже во второй тур и поэтому нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов, прежде всего, из оппозиции. Почему я так думаю и почему я уверен, что это именно так. Смотрите. Произошел инцидент. Инцидент в Черном море. Это же такой пограничный инцидент, не более того. А что было в 2014 году? Когда Крым решил присоединиться к России - это же совсем другая история, масштабная. Или же тяжелые события гражданской войны на Украине, на юго-востоке, в Донбассе, в Луганской области. С применением со стороны правительственных войск тяжелой артиллерии, даже авиации. Война, по сути. И никакого военного положения не вводилось. А сейчас небольшой инцидент в  Черном море и ввели военное положение в стране", - отметил Путин.

Владимир Путин напомнил: в сентябре такой же караван украинских кораблей уже проходил и по проливу и под Крымским мостом. Но тогда моряки действовали в соответствии с международным правом. А сейчас по указке находившихся на борту сотрудников СБУ явно провоцировали российских пограничников на применение огня. И хоть это не Россия вторглась на территорию Украины, а украинские военные суда в российские воды, которые были таковыми еще до воссоединения с Крымом, Киев требует сочувствия, одобрения и поддержки Запада.

"Сегодняшние киевские власти с успехом продают антироссийские настроения. У них другого уже ничего не осталось. Им больше нечего продавать. Такое впечатление, что вот чего они не сделают, им все сходит с рук. Если они потребуют сегодня младенцев на завтрак, наверное, им подадут и младенцев. А что же скажут - они хотят кушать! Но это очень близорукая политика. И она ни к чему хорошему не приведет, потому что она расслабляет сегодняшнее украинское руководство. Расслабляет их таким образом, что не побуждает к моральной и политической работе внутри страны и к проведению нормальной экономической политики. Ведь там и с экономикой проблемы, и с финансами беда. С протянутой рукой все время стоят, клянчат деньги у МВФ. А ведь когда-то надо будет отдавать будущим поколениям. Эта политическая пена сойдет, схлынет. И украинский народ когда-нибудь даст оценку сегодняшнему руководству. Так же как грузинский народ дал оценку деятельности Саакашвили", - указал Путин.

Владимир Путин подчеркнул: несмотря на действия сегодняшних политиков из Киева, русский и украинский народы всегда были братскими. И таковыми и останутся. Спросили президента и про недостаток взаимопонимания между Россией и США. Это очень волнует американских инвесторов. Они хотят работать с Москвой. Но кто знает, какие еще санкции будут введены. Впрочем, этот вопрос явно нужно было адресовать не Путину, а тому, кто любит смешать политику и экономику. И, вводя рестрикции для тех или иных стран, получать сиюминутную выгоду для себя. Глава государства пояснил, почему такие односторонние действия в итоге контрпродуктивны. Из-за развернутой Вашингтоном торговой войны против Пекина, Россия сейчас займет долю американцев в поставках сои на китайский рынок. Есть договоренности с КНР и о поставках птицы. Ремин Закаро, специалист по инвестициям, гражданин США попросил российского президента дать совет американскому руководству.

- Что бы вы сказали лидерам моей страны, чтобы добиться лучшего взаимопонимания, чтобы они лучше понимали историю России, с тем чтобы в будущем улучшить взаимоотношения наших двух стран?

-  По сути, американцы сами отказываются от товарооборота колоссального. Зачем? Мне кажется, нужно добиваться результатов позитивных для себя, не пытаясь нанести ущерб партнеру, а пытаясь найти совместные сферы деятельности. И от этого все выиграют. Ну вот какие здесь могут быть советы? Отказаться от этой политики. И искать точки соприкосновения. Мы готовы к этому. Мы хотим этого. Об этом я много раз говорил. Надеюсь, если нам удастся переговорить с президентом США в Аргентине, об этом тоже будем говорить. Насколько я представляю, я это чувствую, он и сам мне об этом говорил, насколько я понимаю, президент Трамп настроен в целом позитивно. Надо вот найти эти точки соприкосновения.  Но это уже не от меня, а от администрации зависит, найти какой-то консенсус внутри самих США, который бы настроил американскую элиту на такую работу со своими партнерами.

С каждым годом усиливающиеся разговоры об отказе от доллара, и не только в России, это тоже следствие нестабильности и непредсказуемости политики США, пояснил Владимир Путин. Именно Вашингтон своими действиями подталкивает искать альтернативные решения. И не только Москву.

"У нас нет цели уходить от доллара - доллар уходит от нас. И те, кто принимают соответствующие решения, стреляют себе не в ногу, а уже чуть выше, потому что такая нестабильность в расчетах в долларах вызывает желание очень многих экономик мира найти альтернативные резервные валюты и создать независимые от доллара системы расчетов. Дело не только в нас. Мы же видим, что сейчас в мире происходит: посмотрите, как сокращаются золотовалютные резервы стран, в том числе и ближайших союзников США", - подчеркнул президент.

Владимир Путин привел и еще один пример контпродуктивности санкций. Влиянием рестрикций на российскую экономику заинтересовался гость форума Жан-Пьер Тома, советник экс-президента Франции Николя Саркози и президент крупной инвестиционной компании. Президент России привел цифры: товарооборот с Европой сократился в 2 раза. Недопоставка европейской продукции на российские рынки привела к ликвидации 400 тысяч рабочих мест в странах ЕС. Наша экономика тоже пострадала. Но адаптировалась. На полную катушку заработало импортозамещение.

"Что касается импортозамещения, мы это делали не от хорошей жизни, но получилось, что это не так плохо. У нас в разы выросло сельское хозяйство. Если кто-то здесь есть из российских сельхозпроизводителей, они вам сейчас встанут и бодренько скажут - только бы не отменяли российские санкции, потому что это создаст дополнительную конкуренцию на внутреннем рынке России для них", - сказал Путин.

Только в прошлом году в программу импортозамещения было вложено 600 миллиардов рублей. Из них 120 миллиардов - это бюджет. Остальное - инвестиции. А чтобы их стало еще больше, государство обещает развивать инфраструктуру - расширять пропускные способности железных дорог и морских портов. Особое внимание - Дальнему Востоку и Восточной Сибири. Отдельно президент остановился на социальной сфере. Ее благополучие тоже влияет на инвестиционный климат в стране.

"Мы существенным образом будем расширять вложения в здравоохранение и образование, потому что без здорового и образованного человека в современной экономике добиться результатов конечных, необходимых нам, невозможно. Интернет будем расширять, чтобы он дошел до каждой маленькой деревни и так далее. Вот этот огромный набор инструментов, который мы запланировали в рамках так называемых национальных проектов", - сообщил президент.

Уже в самом конце диалога с участниками форума от журналиста из Бостона прозвучал вопрос, который Владимиру Путина задавали уже неоднократно.

-  Очевидно, что вы - наиболее доминирующая личность в России и в мире. Я бы хотел спросить, как будет выглядеть Россия на следующий день после того, как президент Путин покинет политическую сцену?

- Куда вы так спешите? Я пока никуда не собираюсь. Но я могу вам сказать так: Россия уже и сейчас чувствует себя очень уверенно, самодостаточно, она открыта к сотрудничеству со всеми нашими партнерами, в том числе, и с Соединенными Штатами. Что касается того, как должна развиваться Россия. У нас вот целый ряд национальных проектов. Надеюсь, что все они будут реализованы.

Владимир Путин еще ранее говорил: задел есть. ВВП медленно, но верно растет. И страна будет меняться. Только к лучшему, выразил уверенность президент.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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Владимир Путин выступает на форуме ВТБ Капитал "Россия зовёт!"
Владимир Путин выступает на форуме ВТБ Капитал "Россия зовёт!"
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