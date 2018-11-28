В Москве таксист избил своего пассажира дубинкой

Нападение произошло на юге столицы, о состоянии пострадавшего не сообщается.

На юге Москвы водитель такси нанес пассажиру удары дубинкой. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

По данным АГН "Москва", инцидент произошел на улице Орджоникидзе в районе дома №13. На месте происшествия работает полиция.

На прошлой неделе в столице задержали подозреваемого в убийстве водителя такси на юго-востоке города. 15 ноября в Вологде неизвестные избили таксиста и бросили в бессознательном состоянии на обочине.