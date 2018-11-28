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"Локомотив" победил турецкий "Галатасарай" в Лиге чемпионов

22:46
  • среда
  • 28 ноября 2018

​Команда Юрия Семина одержала первую победу в этом розыгрыше главного европейского клубного турнира.

Московский футбольный клуб "Локомотив" одержал первую победу в розыгрыше Лиги чемпионов сезона 2018/19. Команда Юрия Семина обыграла турецкий "Галатасарай" со счетом 2:0, передает TVC.ru.

Первый тайм начался с опасного момента у ворот Фернандо Муслеры – голкипера гостей. Однако Федор Смолов попал в штангу.

После этого турки ненадолго завладели инициативой, создав несколько острых ситуаций у ворот "Локомотива". Самую явную возможность упустил Эрен Дердийок, пробивший мимо правой стойки из убойного положения.

Однако затем "Локомотив" сумел взять инициативу в свои руки, и на 43 минуте открыл счет. После паса справа от Игнатьева с левой ноги по воротам пробил Гжегож Крыховяк. Рикошетом от защитника мяч влетел в левый угол ворот Муслеры.

Во втором тайме москвичи играли на контратаках. Одна из них привела ко второму голу в ворота гостей. Это Игнатьев получил мяч перед воротами соперника справа и пробил под перекладину.

После этого хозяева имели еще несколько возможностей забить. Но этого у "Локомотива" уже не получилось.

Этот результат позволяет "железнодорожникам" продолжить борьбу за участие в весенней стадии еврокубков. Московский клуб набрал три очка и всего на один балл отстает от "Галатасарая", идущего на третьей позиции. Именно она дает право попасть в 1/16 финала Лиги Европы. 

Накануне московский ЦСКА проиграл чешской "Виктории" на своем поле со счетом 1:2. Армейцы повели в счете в начале матча, однако плохая реализация моментов и ошибки в обороне привели к поражению, которое сильно осложнило перспективы борьбы за попадание в Лигу Европы для армейцев.

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