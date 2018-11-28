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Норвежец Карлсен сохранил звание чемпиона мира по шахматам

21:24
  • среда
  • 28 ноября 2018

В финале он одолел американца Фабиано Каруану на тай-брейке.

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен защитил звание чемпиона мира по шахматам. Он одержал победу на тай-брейке (3:0) в противостоянии с американцем Фабиано Каруаной.

Все 12 партий финала с классическим контролем времени, прошедшего в Лондоне, завершились вничью, сообщает "Интерфакс". На тай-брейке норвежец дважды играл белыми фигурами и один раз - чёрными.

Каруана в 2017 году выиграл турнир претендентов. Однако до последнего тура за первое место боролся россиянин Сергей Карякин.

Впервые Карлсен завоевал титул чемпиона мира в 2013 году. Он выиграл тот матч у действовавшего на тот момент чемпиона мира Вишванатана Ананда из Индии. Спустя год в решающем противостоянии он вновь победил Ананда, впервые защитив право на мировую шахматную корону. В 2016-м он оказался сильнее победителя турнира претендентов Сергея Карякина. В тот раз норвежец также одержал победу на тай-брейке.

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