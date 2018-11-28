Путин разрешил давать аэропортам имена заслуженных россиян

Присваивать географическим объектам имена выдающихся деятелей будет сам президент России.

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении имен выдающихся деятелей, у которых есть особые заслуги перед страной аэропортам, железнодорожным станциям, а также морским и речным портам. Имена будут присваиваться в целях увековечения их памяти.

Указ подписан перед 30 ноября, когда завершится голосование в рамках проекта "Великие имена России". Имена "выдающихся государственных деятелей, военных и общественных деятелей, представителей науки, искусства, культуры, спорта и других лиц, имеющих особые заслуги перед отечеством", присвоят аэропортам более 40 российских городов.

Лонг-листы были составлены Общественной палатой. Шорт-листы были сформированы по итогам опроса местных жителей. Именно по ним проходит голосование, сообщает "Интерфакс".

Присваивать географическим объектам имена выдающихся деятелей будет сам Путин по представлению правительства. Теперь глава государства поручил кабмину за три недели утвердить порядок рассмотрения предложений о присвоении географическим объектам имен выдающихся деятелей. Кроме того, правительству дан месяц на установление порядка использования присвоенных имен.

При этом, присвоение географическому объекту имени выдающегося деятеля не является "составной частью установленного наименования географического объекта.... не влечет за собой изменения установленного наименования географического объекта".